Canciller cubano: Rubio refuerza el cerco con mentiras usuales y vulgares

El canciller cubano ha acusado al secretario de Estado de EE.UU. de “reforzar aún más” el cerco económico y energético contra la isla por sus “mentiras vulgares”.

“El secretario de Estado del régimen estadounidense (Marco Rubio), por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba”, ha declarado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

Ha destacado que, para justificarlo, Rubio “no acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba”.

Las declaraciones se produjeron después que Washington anunciara sanciones contra Unión Cuba-Petróleo (CUPET), encargada de las operaciones de crudo y gas en la isla caribeña. Las autoridades estadounidenses detallaron que la medida contra la estatal petrolera se vincula a las sanciones relacionadas con Rusia y a su la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, mejor conocida como (SDN).

“Hoy estoy sancionando a la empresa estatal de energía de Cuba, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), bajo la Orden Ejecutiva 14404 del presidente [Donald] Trump”, afirmó Rubio a través de X. Asimismo, ha indicado que Washington continuará “apuntando a la capacidad” del Gobierno cubano.

Desde enero, la Administración del presidente estadounidense ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba y ha reforzado el embargo con nuevas medidas financieras, energéticas y comerciales. La Casa Blanca sostiene que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Cuba considera las medidas como un intento deliberado de provocar hambre, colapso económico y desesperación social. La Habana ha acusado a Washington de aplicar una política genocida contra la isla.

Entretanto, Trump firmó a principios de mayo una orden ejecutiva para intensificar las sanciones contra la isla. Además, el inquilino de la Casa Blanca amagó con “tomar el control de Cuba” una vez que concluyan la guerra contra Irán.

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