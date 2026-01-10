Irán vincula disturbios a estrategia israelí para desestabilizar al país_ Noticiero 13:30

Irán vincula disturbios internos a estrategia israelí para desestabilizar el país. Trump amenaza con hacer algo con Groenlandia si la vía diplomática no le da control del territorio.

1. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, vinculó los disturbios a una estrategia del régimen israelí para desestabilizar al país desde el interior. Ante esto, el alto funcionario llamó a la población a mantener la vigilancia y la unidad nacional.

2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar amenazas contra Groenlandia al asegurar que Washington hará “algo” con el territorio autónomo danés, incluso “por las malas”, si no logra sus objetivos por la vía diplomática.

3. Durante 2025, en Uruguay, la izquierda retornó al gobierno entre avances políticos y polémicas en las relaciones internacionales, mientras la solidaridad con Palestina creció.

