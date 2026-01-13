Irán promete represalias tras veto de Eurocámara a entrada de sus diplomáticos

Irán ha advertido que tomará medidas proporcionales en respuesta a la decisión del Parlamento Europeo de vetar la entrada de diplomáticos iraníes a sus sedes.

Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, anunció el lunes que el Parlamento Europeo ha prohibido la entrada de todos los diplomáticos y representantes de la República Islámica a sus sedes en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.

En respuesta, el canciller iraní, Seyed Abas Araqchi, ha denunciado en un mensaje publicado este martes en su cuenta de X que más de dos años de genocidio en Gaza, con un saldo de 70 000 palestinos muertos, no han motivado una respuesta significativa del Parlamento Europeo contra Israel.

Araqchi ha subrayado que, a pesar de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es buscado por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI), sigue gozando de libertad para sobrevolar el espacio aéreo europeo sin restricciones.

“La gente no es tonta. Ve lo que está sucediendo con sus propios ojos. Irán no busca enemistad con la UE, pero responderá a cualquier restricción de manera proporcional”, ha advertido Araqchi.

