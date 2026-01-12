Millones de iraníes condenan disturbios orquestados por EEUU e Israel - Noticiero 13:30

En protesta por los recientes disturbios, millones de iraníes salen a las calles. El Gobierno de Irán declara tres días de luto nacional en honor a los mártires caídos durante disturbios.

1. Centenares de miles de iraníes han salido este lunes a las calles del país para condenar los recientes disturbios diseñados desde EE.UU. y el régimen israelí.

2. El Gobierno de Irán declaró tres días de luto nacional en honor a los mártires de la resistencia iraní contra los grupos terroristas respaldados por Estados Unidos y el régimen sionista.

3. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bien y mantienen su moral intacta, según aseguró el diputado, Nicolás Maduro Guerra.

