Hezbolá denuncia ataque mortal. Lula alerta por tensión en el Caribe - Noticiero 21:30

1- Teherán califica de una “mancha vergonzosa” la reciente resolución de la Agencia Internacional de Energía Atómica contra Irán.. Reafirma que no cederá ante las amenazas de Estados Unidos e Israel, tras el ataque militar contra sus instalaciones nucleares en junio pasado.

2- El Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbolá, confirmó el martirio de uno de sus más destacados comandantes, Haytham Ali al-Tabtabai, en un ataque aéreo israelí contra la zona sur de Beirut.

3- Tras la clausura de la Cumbre de los Líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó la importancia de mantener la paz en el mar Caribe y además reaccionó a un comentario de su par estadounidense, Donald Trump, respecto a la justicia en Brasil.

frr/hnb