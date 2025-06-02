Argentina restringe los derechos de migrantes con un nuevo decreto

El gobierno de Argentina promulgó un decreto presidencial que coarta los derechos migrantes estipulados en la actual ley vigente.

De esta forma, el vocero presidencial, se refería a la situación de los migrantes en Argentina como una manera de adelantar un decreto presidencial, contra la actual ley vigente.

Un decreto anti migrante que emitió el gobierno de Javier Milei que impide que este debate ingrese al Congreso de la República Argentina, y que al mismo tiempo se presenta como una imitación de las políticas del gobierno de Donald Trump.

La pobreza y el descontento social se esparce en Argentina, que solo es contenido a través de la represión, por eso el poder ejecutivo busca culpabilizar a los extranjeros sobre la realidad argentina.

Sebastián Salgado, Buenos Aires.

