Lavrov a EEUU: Lazos Moscú-Washington no son “un juego unilateral”

El canciller ruso dice que la crisis diplomática entre Rusia y EE.UU. solo se puede resolver a través de pasos simultáneos y no habrá un juego unilateral.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, abordó el viernes los comentarios de las autoridades de EE.UU. sobre la reciente reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en Ginebra (Suiza), donde los dos líderes acordaron bajar la creciente tensión entre Moscú y Washington.

En unas declaraciones a la prensa, Lavrov señaló que en los referidos comentarios de funcionarios estadounidenses, la parte norteamericana solamente hablaba de sus propias demandas.

“Este no es el tipo de enfoque del que hablaron los presidentes [...] Me gustaría que aquellos que hacen tales comentarios sobre los resultados de la cumbre nos escuchen: No habrá un juego unilateral”, resaltó el canciller ruso.

En esta misma línea, Lavrov enfatizó también que la única forma posible de resolver las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia es que los dos países tomen medidas simultáneas y coordinadas, y se respeten mutuamente a pesar de tener sus propios valores.

La reunión entre Putin y Biden tuvo lugar el miércoles. Las conversaciones, destinadas a resolver las diferencias entre los dos países, se llevaron a cabo en un momento en que las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington se han deteriorado a su punto más bajo en los últimos años. Esta tensión intensificó especialmente después de que Biden llamara “asesino” a Putin en una entrevista realizada en marzo.

Durante el último encuentro, las partes acordaron, entre otras medias, el regreso de los embajadores estadounidense y ruso, que fueron expulsados hace unos meses debido a las tensiones Washington-Moscú, a sus respectivas legaciones, en un intento por reducir las tensiones.

En este mismo respecto, Lavrov dijo que el regreso del embajador de Estados Unidos en Moscú (capital ruso) y, respectivamente, del embajador de Rusia en Washington (capital estadounidense) es un paso importante pero “simbólico”.

nkh/mrg