Rusia califica la resolución antiraní de AIEA como contraproducente

Rusia critica la resolución antiraní presentada por los tres países europeos a la AIEA, calificándola como “contraproducente” que puede tener un efecto contrario.

El representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena (Austria), Mijail Ulianov, criticó el viernes que la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) adoptara una resolución presentada por Francia, Alemania y el Reino Unido, llamando a Irán a proporcionar acceso a dos ubicaciones especificadas por la Agencia.

“Rusia y China votaron en contra. Si bien hace hincapié en la necesidad de que Teherán y la AIEA resuelvan este problema sin demora, creemos que la resolución puede ser contraproducente”, destacó el alto funcionario ruso.

Asimismo, indicó que no hay evidencias de que Irán esté llevando a cabo actividades nucleares no declaradas en estos dos lugares, y agregó que Irán ha declarado firmemente que cumplirá con los requisitos de la Secretaría de la AIEA, por lo tanto, las tensiones por el acceso a la agencia de los dos sitios parecen ser bastante inusuales, ya que no existe el menor riesgo de proliferación nuclear.

Para lograr un resultado positivo, según las palabras de Ulianov, la AIEA y Teherán deben continuar su diálogo de conformidad con los procedimientos estándar y tener en cuenta las preocupaciones de la otra parte.

La aprobación de la resolución antiraní se produce después de que el director general de la AIEA, Mariano Grossi, acusara el lunes a Irán de no cooperar “inmediata y plenamente” con sus inspectores y pidiera acceso a dos sitios que consideraba “sospechosos”.

El representante permanente de Irán ante la AIEA, Kazem Qaribabadi, condenó por su parte en términos más duros el dictamen y aseguró que la República Islámica se reserva el derecho a dar una respuesta “apropiada” al respecto.

La resolución ha sido plenamente apoyada por EE.UU. que, pese a su salida en mayo de 2018 del acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), no deja de esforzarse por acabar con el convenio presionando a los demás firmantes para que se retiren del mismo.

De hecho, la resolución ha sido adoptada en un momento en que las autoridades estadounidenses trabajan en la elaboración de una resolución para extender el embargo de armas contra Irán, una medida condenada por la República Islámica de Irán.

