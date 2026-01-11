Irán convoca a embajador británico por profanación de su bandera

La Cancillería de Irán ha convocado este domingo al embajador británico para exigir protestar y explicaciones por el reciente ataque a su embajada en Londres.

Alireza Yusefi, asistente del ministro y director general para Europa Occidental del Ministerio de Exteriores iraní, ha recibido al embajador británico, Hugo Shorter, en Teherán y le ha transmitido formalmente la fuerte protesta por los ataques a su sitio diplomático en Londres y la profanación de su bandera.

Yusefi ha condenado la negligencia de la policía británica en garantizar la seguridad y enfrentar a los infractores, y ha recordado la responsabilidad del gobierno británico de proteger la embajada, los diplomáticos, el personal y las instalaciones diplomáticas de la República Islámica de Irán en el Reino Unido.

También ha expresado su fuerte protesta por la continua presencia y actividad de ciertas organizaciones terroristas que, bajo la apariencia de medios de comunicación, difunden mentiras y promueven la violencia y el terrorismo contra el pueblo iraní.

Al precisar las obligaciones legales e internacionales del gobierno británico para combatir la organización y financiación del terrorismo y abstenerse de apoyar cualquier actividad terrorista, el diplomático iraní ha destacado la necesidad de que las autoridades competentes del Reino Unido adopten medidas efectivas para detener estas plataformas mediáticas que promueven y respaldan el terrorismo.

El embajador británico en Teherán, por su parte, al expresar su pesar por el ataque contra la embajada de la República Islámica de Irán, ha asegurado que informará de los hechos a Londres a la mayor brevedad.

ght/ncl/hnb