Irán y China reafirman voluntad para ampliar coordinación multilateral

La República Islámica de Irán y China han reiterado disposición para cristalizar sus vastos acuerdos bilaterales y promover un orden mundial más justo.

El embajador de Irán ante China, Abdolreza Rahmani Fazli, mantuvo el viernes un encuentro con Liu Haixing, ministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista del gigante asiático, en el que ambos funcionarios enfatizaron la disposición de sus países para acelerar la materialización de los acuerdos bilaterales ya forjados y promover un orden mundial más justo.

En el marco de la reunión, Rahmani-Fazli reiteró la voluntad de Teherán de ampliar las estratégicas relaciones bilaterales, destacando que, el próximo año, se conmemora el 55.º aniversario del establecimiento de nexos diplómaticos y el 10.º aniversario de la asociación estratégica integral Teherán-Pekín.

El funcionario chino, por su parte, evocó la reciente reunión entre los presidentes de Irán, Masud Pezeshkian, y de China, Xi Jinping, definiéndola como una guía estratégica para el futuro de los lazos entre los dos países.

Liu indicó también que el partido gobernante de China busca estrechar los intercambios con los partidos y organizaciones políticas de Irán para implementar conjuntamente los acuerdos clave alcanzados por ambos presidentes.

Añadió que China apoya firmemente los asuntos relacionados con los intereses nucleares de Irán y profundizará la comunicación estratégica entre las dos partes. Igualmente, Liu señaló que un intercambio más profundo de experiencias de gobernanza ayudaría a promover el diálogo y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, y contribuiría al avance sostenido y estable de la asociación estratégica integral Irán-China.

Al margen de la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2025 en Tianjin, China, Teherán y Pekín se comprometieron a profundizar los lazos a través de la plena implementación de su acuerdo estratégico de 25 años y apostaron por resistir de manera conjunta al unilateralismo estadounidense.

“Estamos listos para cooperar para la implementación de todas las disposiciones del acuerdo integral de 25 años entre los dos países [firmado en 2021]”, destacó entonces el presidente de Irán durante el encuentro con su homólogo chino.

ctl/hnb