Irán: No aceptaremos acuerdo que nos prive del enriquecimiento

El canciller iraní dice que el programa nuclear del país persa es pacífico y que el enriquecimiento de uranio es un derecho, por ende, condición sine qua non para acuerdos.

“No habrá acuerdo nuclear, si las demandas no son realistas y si la otra parte busca privar a Irán de sus derechos nucleares”, ha afirmado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en una rueda de prensa junto a su homólogo egipcio, Badr Abdel Aaty, en El Cairo, la capital de Egipto.

Araqchi ha insistido en que Irán no dejará de lado el enriquecimiento de uranio. “Es nuestro derecho legítimo utilizar la energía nuclear, bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), por lo que no renunciaremos a nuestros derechos”, ha sentenciado.

Además, ha puesto de relieve la relevancia del programa nuclear pacífico de Irán y los esfuerzos que ha representado. “La República Islámica de Irán tiene un programa nuclear pacífico y tenemos plena confianza en él, no tenemos nada que ocultar. El pueblo iraní ha pagado un alto precio por este logro y hemos sacrificado mártires en este camino”, ha dicho el canciller iraní.

Asimismo, ha reafirmado que, si el objetivo es privar a Irán de sus actividades pacíficas, entonces no habrá acuerdo.

“Nunca abandonaremos la mesa de negociaciones y defenderemos los derechos del pueblo iraní, La fatwa del Líder (de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei) que prohíbe las armas nucleares es un principio para nosotros”, ha agregado.

También, ha señalado que el país quiere una región libre de armas nucleares, aseverando que Irán, junto con Egipto, es uno de los fundadores de la iniciativa de una Zona Libre de Armas Nucleares en Asia Occidental, y la apoyamos.

Araqchi ha expresado que quien amenaza la seguridad de la región y posee armas nucleares es la entidad sionista, pero Occidente, lamentablemente, hace la vista gorda e ignora estas amenazas, mientras ejerce presión sobre el pueblo iraní. Israel, acusado de genocidio, posee armas nucleares, pero eso no es un problema para algunos, ha criticado así a los países occidentales.

Mientras tanto, ha dejado claro que la delegación iraní continuará negociaciones para lograr los derechos del pueblo iraní. “La diplomacia es la mejor opción, de hecho la única vía, y no hay otra alternativa. No aceptamos las sanciones impuestas contra el pueblo iraní y exigimos su levantamiento”, ha agregado.

Respecto a una reciente propuesta de Estados Unidos a Irán, Araqchi ha aclarado: “Pronto daremos una respuesta apropiada, y esta respuesta será coherente con los principios del pueblo iraní. No se firmará ningún acuerdo sin reconocer el derecho de Irán al enriquecimiento”.

Araqchi también ha destacado la prevalencia que tienen para Teherán los nexos con los países de la región, Egipto incluido. “Me gustaría decir que la prioridad de la política exterior de Irán es establecer buenas relaciones con los países vecinos”, ha remachado.

Desde la primera quincena del pasado abril, Irán y Estados Unidos han mantenido cinco rondas de conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones impuestas a Teherán.

Irán ha subrayado que no renunciará a su derecho de enriquecer uranio con fines civiles y ratificado este asunto como una línea roja. En tanto, ha enfatizado que las armas nucleares no tienen cabida en su doctrina de defensa.

