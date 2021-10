Gil de San Vicente: Cuidado Irán, Biden es más peligroso que Trump

Un politólogo analiza los discursos de los dos últimos presidentes de EE.UU. y afirma que Joe Biden es más peligroso que su predecesor, Donald Trump.

El profesor Iñaki Gil de San Vicente, en una entrevista con HispanTV, ha explicado este viernes que mientras el republicano Trump durante su mandato (enero de 2017-enero de 2021) lanzaba amenazas surtidas como “ladridos de perro”, las amenazas del demócrata Biden son “muy razonadas desde el punto de vista del imperialismo” y con una “estrategia más planeada”.

“Biden ha conseguido crear una alianza que Trump no consiguió (…) que rompe por dentro toda posibilidad de control oficial de las armas nucleares”, subraya Gil de San Vicente.

Al respecto, el entrevistado critica el doble discurso Biden, que, por un lado, llama a respetar los tratados de no proliferación de armas nucleares, aunque EE.UU. los abandonó, en la práctica, el mandatario ha permitido que un país no nuclear, como es Australia, prepare las condiciones, a través del pacto AUKUS, para armarse nuclearmente. “Biden ha destruido la decisión internacional de no proliferación nuclear”, remarca Gil de San Vicente.

En este contexto, el profesor indica que Irán tiene que tener cuidado en tomar la decisión de seguir o no los diálogos en Viena (la capital de Austria) para revitalizar el acuerdo nuclear, firmado en 2015 por Irán y el Grupo 5+1 ―entonces formado por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania―.

Considera que es complejo decidir entre “mejorar las condiciones de vida, que si bien se están mejorando por otros medios pero que si se volviera al pacto sería más intensa y rápida, y no ceder al chantaje de EE.UU. y a la pasividad de Europa”.

Sin embargo, advierte de que se debe tomar en cuenta una “lección histórica, porque frente a monstros como son el imperialismo estadounidense y el europeo, una mínima cesión o señal de debilidad es inmediatamente tomada por estos gobiernos imperialistas en su sentido verdadero y aumentarán sus exigencias a Irán para que ceda más y más”.

Con todo, Iñaki Gil dice que el Gobierno iraní a la hora de decidir sobre si seguir o no las conversaciones nucleares tiene una sabia experiencia y sabe que tiene la razón de su parte.

Estados Unidos se retiró en 2018 del acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), e inició la reimposición de las sanciones a Teherán, un paso que dejó moribundo al pacto. Con miras a reactivarlo, las delegaciones de los miembros que todavía están dentro del pacto han mantenido seis rondas de diálogos en Viena desde abril pasado. Estas negociaciones están en pausa desde hace tres meses.

Este viernes, el canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, dijo que Teherán estaba listo para reanudar las conversaciones, pero la Administración de Biden no ha levantado las sanciones e incluso ha impuesto otras, por lo que, prosiguió, el nuevo Gobierno iraní de Seyed Ebrahim Raisi está evaluando las conversaciones nucleares realizadas durante el mandato anterior de Hasan Rohani, ya que, en realidad, la nación persa no ha obtenido ninguna ventaja.

Fuente: HispanTV Noticias

