Boluarte: No hay ruptura entre Perú Libre y el Poder Ejecutivo

En Perú, la vicepresidenta Dina Boluarte aseguró a los medios que no hay ruptura alguna entre el partido oficialista Perú Libre y el Poder Ejecutivo.

La vicepresidenta hizo estos comentarios, mientras siguen las tensiones debido a que el Congreso aún no ha aprobado al Gabinete propuesto.

Mientras, se acerca el momento de la verdad para el Gabinete peruano en la votación de confianza prevista para este jueves. La vicepresidenta Dina Boluarte, deja en claro que no hay ninguna ruptura entre el partido del presidente Pedro Castillo, Perú Libre, y su Administración.

Los comentarios se realizan tras críticas al Gobierno por parte del expremier Guido Bellido, que pide el cambio de diversas figuras como la del Banco Central de Reserva.

La vicepresidenta también pidió a los legisladores que dejen a un lado las discordias por el bien de la nación, y permitan que el gobierno asuma por completo sus funciones y facultades.

No obstante, desde Perú Libre se escuchan voces de objeción. El secretario general Vladimiro Cerrón dice que si los errores no son rectificados, será posible que no haya voto de confianza desde el mismo partido. Aseveró que esto no debe considerarse como algo negativo. Al contrario, dijo que será una oportunidad para recomponer, reorientar y rectificar el rumbo político.

El Gabinete ya ha tenido un veto en el Parlamento, con Bellido como premier. Si esto ocurre por la segunda vez, podría crearse más incertidumbre, incluso un llamado del Gobierno a disolver la cámara y convocar a nuevas elecciones. Además, si el Gabinete es ratificado sin el apoyo de su propio partido, también las dificultades no tardarán en llegar.

