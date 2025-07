Fuerzas israelíes: La orden era matar a los palestinos que iban por comida

Varios soldados israelíes revelan que sus superiores les habían ordenado masacrar a los palestinos que acudían a los centros de distribución para recibir ayuda.

En una entrevista con el periódico hebreo Haaretz, los militares sionistas afirmaron que habían recibido órdenes desde mayo pasado de matar a los palestinos que se reunían alrededor del sitio de distribución de alimentos para recibir comida.

Los uniformados entrevistados contaron que habían disparado contra personas que no estaban armadas y que no representaban ninguna amenaza para nadie.

El informe subraya que estas acciones, confesadas por los soldados israelíes, constituyen crímenes de guerra.

Las conversaciones entre Haaretz y soldados israelíes muestran que oficiales superiores han dado órdenes estrictas a los militares de abrir fuego contra las reuniones palestinas y expulsarlas o dispersarlas de esos lugares, a pesar de que estos individuos no representan ningún peligro.

El artículo, citando al Ministerio de Salud de Gaza, afirma que, desde el 27 de mayo, 549 palestinos han muerto en los centros de ayuda y sus alrededores y más de 4000 han resultado heridos, mientras que se desconoce el número exacto de víctimas por disparos del ejército israelí.

Haaretz admite en otra parte del informe que los puestos de control establecidos antes de entrar a los centros suelen estar abiertos solo una hora, y eso también por la mañana. Los entrevistados presentes en la zona afirman que el ejército israelí dispara contra civiles para impedir que los palestinos se acerquen a estos puestos antes de que abran y para dispersarlos después de que cierren.

Uno de los soldados comentó sobre estas acciones: “Estas zonas se han convertido en auténticas zonas de exterminio. En el lugar donde me encontraba, entre dos y cinco palestinos morían a diario. Les disparan como si fueran una fuerza de ataque. El ejército israelí no utiliza armas antidisturbios; por ejemplo, no les dispara gases lacrimógenos, sino munición real e incluso ametralladoras pesadas. Incluso les lanzan granadas y utilizan morteros”. Afirmó que solo cuando se abre la puerta de entrada dejan de disparar.

Otro soldado relató que, si los palestinos intentan acercarse a menos de 100 metros de la línea imaginaria a primera hora de la mañana, les disparan, a veces incluso desde una distancia muy corta, mientras que los palestinos no representan ningún peligro para nuestras fuerzas. Subrayó que nunca él oyó ni vio disparos del otro lado, y que no había hostilidad alguna.

Los oficiales israelíes también dijeron a Haaretz que el ejército israelí no divulga ninguna información a la comunidad israelí o fuera de ella sobre lo que está sucediendo alrededor de los centros de distribución de alimentos.

Conforme han confesado estos oficiales, el ejército israelí tiene plena confianza en que las actividades del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Gaza impidieron que Israel perdiera su legitimidad global para continuar la guerra en la Franja de Gaza.

Consideran que hoy Gaza, especialmente después de la derrota en la guerra contra Irán, se ha convertido en el patio trasero de Israel.

Un soldado de la reserva del ejército israelí que completó su misión en Gaza la semana pasada indicó al respecto que “a nadie le importa Gaza ya, se ha convertido en un lugar con sus propias reglas, las bajas en esta zona no se contabilizan y ni siquiera se describen como un incidente desafortunado”.

Desde octubre de 2023, el régimen israelí ha asesinado al menos a 56 156 palestinos, la mayoría de ellos niños y mujeres, en la asediada Franja de Gaza.

msm/ncl