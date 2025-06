Pep Guardiola sobre muerte de niños gazatíes: El siguiente podría ser tuyo

El técnico de fútbol Pep Guardiola, en su investidura de doctor honoris causa por la Universidad de Manchester, denunció el genocidio de Israel sobre Gaza.

Durante su discurso de aceptación, el tricampeón de la Liga de Campeones y figura histórica del Manchester City, expresó su dolor por lo que la matanza que lleva a cabo el régimen de Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

“Es muy doloroso lo que vemos en Gaza. No se trata de ideologías, se trata de amor a la vida, se trata de negarse a callar o quedarse de brazos cruzados cuando más importa”, recalcó.

Afirmando que desde que comenzó la pesadilla con los bebés de Gaza, contó que se despierta cada mañana para ver a sus hijos. “A lo mejor creemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años morir por una bomba o ser asesinados en hospitales, que ya no son hospitales, y creer que no va con nosotros. Sí, vale. Pero ten cuidado. El siguiente niño de cuatro o cinco años asesinado podría ser tuyo”, advirtió.

El entrenador instó a no quedarse callado y denunciar las atrocidades que comete el régimen israelí en Gaza. “En un mundo en el que a menudo nos dicen que somos muy pequeños para marcar la diferencia, esta historia me recuerda que el poder que tenemos no está en el tamaño, sino en elegir: en rechazar mantenerse callado cuando más importa”, dijo.

Numerosas organizaciones internacionales han condenado enérgicamente los ataques contra niños en Gaza, exigiendo el cese inmediato de la violencia y la protección de los menores como el colectivo más vulnerable del enclave palestinoil. Grupos de derechos humanos, agencias humanitarias e instituciones internacionales han emitido declaraciones urgentes denunciando el impacto del conflicto en vidas inocentes.

Además, han pedido a los líderes mundiales que adopten medidas decisivas para garantizar la seguridad de los civiles y el respeto de los derechos humanos básicos.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 54 772 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según datos del Ministerio de Salud gazatí.

La Oficina de Información de Gaza llamó al pueblo palestino informó el 8 de mayo que, desde el inicio de la guerra genocida israelí en Gaza, un total de 38 hospitales, 81 centros de salud y 164 instituciones médicas han sido destruidos, incendiados o inutilizados como consecuencia de los ataques sistemáticos israelíes.

ayk/ncl/rba