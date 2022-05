Israel mató a 45 periodistas desde el comienzo de la II Intifada

Shireen Abu Akleh, reportera palestina de la cadena catarí Al Jazeera, fue asesinada a tiros el miércoles por soldados del régimen de Israel, en la ocupada Cisjordania, mientras vestía un chaleco de prensa que claramente la marcaba como periodista. Pero, su martirio no es el primer asesinato cometido por el régimen sionista contra los periodistas.

Según cifras del Ministerio palestino de Información, citadas por el portal Al-Araby Al-Jadeed, el número de periodistas asesinados por el ejército israelí asciende a 45 mártires desde la segunda intifada en 2000. Entre estos mártires se encuentran Yousef Abu Husein, asesinado en 2021, y Ahmad Abu Husein, en 2018.

El año 2014 fue el año más sangriento; perdieron la vida Abdulá Fadel Murtaja, Ali Abu Afash, Hamada Jaled Mqat, Simone Camilli (italiano), Shadi Hamdi Ayad, Abdulá Fahjan, Mohammed Daher, Mohamed Noureddine al-Deeri, Rami Rayan, Sameh al-Arian, Ahed Zaqout, Ezzat Duheir, Bahauddin Quraib, Abdul Rahman Ziad Abu Hin, Jalid Hamad, Najla Mahoud al-Haj y Hamed Abdulá Shihab. También, fueron abatidos Mohamed Abu Eisha, Mahmud al-Kom y Hosam Salame en 2012.

