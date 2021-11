Ante amenaza de drones iraníes, Israel refuerza su fuerza aérea

Israel fortalece sus capacidades militares, en particular, en el norte de los territorios ocupados, ante la amenaza de los drones iraníes, revelan medios.

El diario The Times of Israel, citando a fuentes familiarizadas con el tema, ha informado este martes que el ejército de Israel está fortaleciendo significativamente sus radares y fuerzas aéreas, especialmente en el norte de Palestina ocupada, dada la creciente avance de los aviones no tripulados (drones) de fabricación y diseño iraníes que han inundado la región de Asia Occidental en los últimos años.

El ejército israelí espera tener una “cobertura defensiva completa y permanente en el espacio aéreo del norte dentro de dos años”, como parte del plan para establecer un paraguas antiaéreo en todos los territorios bajo su ocupación.

De acuerdo con Haaretz, los funcionarios militares israelíes también han identificado un mayor despliegue de drones iraníes contra Israel a favor del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y otros grupos de la Resistencia en la región. “La fuerza aérea ha priorizado la ubicación y el ataque de estos drones”, ha anunciado el medio.

Efectivamente, Irán ha obtenido en los últimos años avances considerables en la industria defensiva, en particular en la producción y operación de aviones y misiles, y ha alcanzado la autosuficiencia en la fabricación de numerosos equipos y sistemas militares.

El aumento del poderío de Irán desafía la política de sanciones de Estados Unidos en contra de la República Islámica que, sin embargo, ha fracasado en cerrar paso a los avances de la nación persa. Teherán siempre ha enfatizado que su poderío militar no representa amenaza alguna para los países de la región de Asia Occidental, ni para las demás naciones.

mmo/ncl/mkh