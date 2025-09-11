Nicaragua tacha de “acto terrorista” el ataque israelí a Catar

Nicaragua califica el ataque del régimen de Israel en Doha como un acto terrorista que viola la soberanía de Catar y los esfuerzos de paz para el pueblo palestino.

Como terrorista, así fue calificado y condenado el ataque que cometió Israel en Doha, en contra de una reunión del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). Managua ha afirmado que la acción violenta no solo el Derecho Internacional, sino la soberanía de Catar.

El criminal ataque israelí en Catar forma parte del plan fríamente calculado del sionismo para boicotear los esfuerzos de diálogo que se llevaban para buscar un alto al fuego y la paz en la franja de Gaza.

Además de la solidaridad con Catar, Nicaragua hizo un nuevo llamamiento internacional a seguir trabajando sin descanso por la restitución de los derechos del heroico pueblo palestino.

Carlos Daniel Jarquín, Managua

rfm/hnb