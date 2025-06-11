En Guatemala recrudece la violencia homicida a manos de pandilleros

El reacomodo de las dos pandillas dominantes en Guatemala genera caos y muerte en el país.

La tasa de homicidios en Guatemala se ha disparado de manera alarmante en los últimos meses debido al fenómeno de las pandillas, Tanto el presidente como el ministro de Gobernación reconocen que el incremento en los asesinatos está relacionado al reacomodo de las dos pandillas que dominan el territorio, la MS 13 y el barrio 18, características por su violencia.

En una citación al Congreso de la República el director de la Policía Nacional Civil asegura que aparte de la disputa territorial, los pandilleros buscan adueñarse de puntos de distribución de estupefacientes manejados por otras estructuras criminales, además del transporte informal, lo que ha desatado disputas a muerte.

La violencia se ha incrementado al compás del interés de grupos paralelos de poder a quienes les conviene la desestabilización en el país a partir de la violencia, tal como lo asegura un analista en temas de seguridad quien increpa al presidente.

Los feminicidios también se han incrementado en los últimos meses, y a pesar de las continuas requisas en los centros de detención es precisamente de allí, de donde salen las órdenes para asesinar a ciudadanos que no cumplen con las extorsiones.

De acuerdo al ministro de Gobernación, otro de los fenómenos que acentúa la tasa de homicidios en el país es la circulación de armas de fuego sin registro, la estadística apunta a que más del 80 % de los homicidios se comete con armas de fuego en su mayoría ilegales.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

