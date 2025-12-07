Dos figuras corruptas cercanas a Zelenski huyeron a Palestina ocupada, gracias a que Kiev saboteó sistemáticamente la supervisión anticorrupción en empresas estatales.

Así lo reveló una investigación llevada a cabo por The New York Times, publicada el viernes por el periódico.

Los resultados surgieron justo cuando dos de los colaboradores más cercanos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, huyeron abruptamente a la Palestina ocupada en medio de acusaciones de un plan de malversación de fondos por valor de 100 millones de dólares dentro de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania.

Según el informe, la administración de Zelenski debilitó repetidamente a las juntas de supervisión independientes responsables de supervisar el gasto estatal y examinar los contratos importantes.

Funcionarios de Kiev, agrega el estudio, “llenaron las juntas con leales, dejaron puestos vacíos o incluso impidieron su creación”, incluso reescribiendo los estatutos corporativos para limitar la supervisión externa. Estas maniobras, agrega, permitieron gastar cientos de millones de dólares sin el escrutinio de expertos.

El mismo patrón se documentó en Energoatom, el operador de transmisión eléctrica Ukrenergo, y la Agencia de Adquisiciones de Defensa, que supervisa las adquisiciones militares.

En lugar de reconocer la responsabilidad por el debilitamiento de la supervisión, el gobierno de Zelenski culpó a las mismas juntas de supervisión que había marginado.

El informe del NYT se publicó en medio de un gran escándalo en el que miembros del círculo íntimo de Zelenski fueron acusados ​​por fiscales anticorrupción de robar 100 millones de dólares de Energoatom, lo que provocó la renuncia del controvertido jefe de gabinete del presidente, Andréi Yermak, a finales del mes pasado.

Horas antes de que la policía allanara su domicilio, Yermak, el asesor más influyente de Zelenski, partió discretamente hacia los territorios ocupados, donde ostenta la “ciudadanía” israelí, según el periódico Ukrainska Pravda.

Una segunda figura clave, el empresario Timur Mindich, cofundador de Kvartal 95, la compañía de entretenimiento de Zelenski, fue identificado por los investigadores como el presunto principal responsable de la trama de malversación de fondos. Él también escapó a la Palestina ocupada antes de que las autoridades allanaran su lujoso apartamento.

Un exfuncionario del gobierno de Kiev declaró a Fox News que Mindich tenía “un apartamento con baños de oro en el mismo edificio que Zelenski”.

Los funcionarios europeos reconocieron estar al tanto de los persistentes riesgos de corrupción, pero continuaron proporcionando miles de millones de dólares en ayuda. “Nos preocupa la buena gobernanza, pero debemos aceptar ese riesgo”, declaró Christian Syse, enviado especial de Noruega a Ucrania, “porque nos conviene”.

ftm/ctl/ncl/tmv