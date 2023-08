Exmilitar de EEUU: Ucrania perdió 400 000 efectivos; ya no puede más

El Ejército de Ucrania ha perdido unos 400 000 efectivos en el campo de batalla, desde el inicio del conflicto con Rusia, según un exasesor del Pentágono.

En un programa del presentador Tucker Carlson en la red social X, antiguo Twitter, el militar retirado del Ejército estadounidense coronel Douglas Mcgregor describió que la situación de los ucranianos en el “campo de batalla es horrible”.

“Las unidades ucranianas se rinden a los rusos no porque no quieran luchar, sino porque ya no pueden”, subrayó el exasesor del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) durante el Gobierno del presidente Donald Trump.

Recordó que había estimado los muertos en las filas ucranianas “de 300 000 a 350 000 hace unos meses”, pero ahora considerando que “en el último mes de esta supuesta contraofensiva, que iba a barrer el campo de batalla, perdieron al menos 40 000”, la cifra ronda los 400 000.

Mcgregor dijo también que hay entre 40 000 y 50 000 soldados ucranianos amputados y que “los hospitales están llenos […] Tienen tantos heridos que no pueden evacuarlos”, comentó.

A su juicio, “vamos a observar cómo este Ejército [ucraniano], en el que hemos estado gastando tan fuertemente, se derrite cada vez más”.

Además, afirmó que, dado el fracaso militar de Ucrania, confirmado por la fallida estrategia de la promocionada contraofensiva iniciada el 4 de junio, el objetivo actual de sus ciudadanos es nada más que “sobrevivir” a la escalada bélica de Kiev, impulsada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El presidente ucraniano, Volodímir “Zelenski y los radicales que lo rodean quieren pelear hasta que muera el último ucraniano. Y estoy seguro de que ellos querrían irse a sus grandes casas en Florida, Venecia o Chipre, con los billones de dólares que capturaron de la ayuda que EE.UU. les ha dado”, criticó el militar estadounidense.

