Antes de que los maten, Zelenski y su círculo íntimo huirán a EE.UU. o un entorno preparado, y Ucrania se hundirá por impericia militar y corrupción, dice un experto.

Douglas McGregor, coronel retirado del Ejército de EE.UU. y exasesor del secretario de Defensa en la Administración de Donald Trump, ha dado una amplia visión de las diversas cuestiones que agitan el mundo, Ucrania incluida, durante una entrevista con el periodista norteamericano Stephan Gardner, publicada en YouTube.

Zelenski, de actor al más alto representante del Estado ucraniano

“Zelenski llegó al poder después de ser reclutado por el oligarca Ihor Kolomoyskyi [ucraniano-israelí], quien es también fundador de las unidades neonazis que han sido las responsables de horribles crímenes contra las tropas y los civiles rusos capturados, y a día de hoy siguen cometiendo crímenes”, ha afirmado.

Según el exfuncionario, Zelenski fue elegido porque era un brillante actor, pero carece de habilidades [estrategia militar y geopolítica] para comprender profundamente la realidad política en la que se encuentra.

La mayoría de la gente a su alrededor fue seleccionada tras varios procesos, después entrenada y preparada por Estados Unidos, ha comentado McGregor para después afirmar que hay funcionarios de varios países, como el Reino Unido, detrás de bastidores monitoreando y manipulando “de manera inadecuada” los sucesos en Ucrania.

Inoperancia militar táctica y corrupción a gran escala en Ucrania

En el campo de batalla, ha criticado el excoronel estadounidense, ha habido malas recomendaciones tácticas, por lo que han sido superados considerablemente por los rusos.

En cuanto al grueso militar, ha dicho el experto, el despliegue de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se ha incrementado dramáticamente. Según fuentes fidedignas, ha puntualizado, “hay al menos 20 000 soldados polacos con uniforme ucraniano —y Rusia sabe esto—. Además, hay que añadir el gran número de mercenarios, compuesto por veteranos de guerra norteamericanos y gente contratada a sueldo”, ha detallado.

“Lo que no saben estas supuestas huestes mercenarias es que ya lleven uniforme ucraniano u otro no están a salvo porque no están bajo la protección de la Convención de Ginebra”, ha avisado.

Además, no se puede dejar de mencionar los grandes casos de corrupción en las filas del Gobierno de Kiev. “La gente que con la que Zelenski se ha quedado o la que él confía es la que le dice a todo ‘sí’, hace todo lo que él diga de manera incondicional, más cuando él tiene una fuerza neonazi [Batallón Azov, Medvedi SS, entre otros] que obliga a todos a que cumplan sus órdenes”, ha denunciado.

McGregor ha avisado también que los sistemas de artillería Caesar suministrados por Francia a Ucrania han sido vendidos en el mercado negro de armas, uno incluso podría estar en Rusia, “están lavando los fondos asignados y escondiéndoles en el extranjero”, ha dicho.

¿A dónde irá a parar Zelenski?

El presidente ucraniano huirá a Occidente mucho antes de que las tropas rusas o sus adversarios en Ucrania lo alcancen, ha aseverado McGregor.

“El líder ucraniano y su círculo íntimo tienen grandes cuentas bancarias en Chipre, son dueños de bienes raíces en países occidentales. Estoy seguro de que cuando todo esto vaya a terminar, escapará mucho antes de que lo alcancen. Bien puede establecerse en Estados Unidos o en un entorno elaborado, sabemos que esto ha pasado antes”, ha sentenciado.

