Lukashenko: Responderemos al Occidente con armas nucleares tácticas

Minsk responderá instantáneamente si Ucrania, los países bálticos o Polonia actúan agresivamente en su contra, dijo el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

“Si la agresión comienza incluso por parte de Ucrania, por parte de Polonia, Lituania, Letonia, responderemos instantáneamente con todo lo que tenemos”, afirmó el jueves Lukashenko respondiendo a una pregunta de la periodista ucraniana Diana Panchenko.

Según el líder bielorruso, la respuesta será abrumadora. “No estamos compitiendo con ellos. Sin embargo, les daremos un golpe abrumador y terminarán con una pérdida y un daño abrumadores”, señaló.

Lukashenko aseguró que no se utilizarán armas nucleares ubicadas en Bielorrusia si no hay una agresión contra Minsk. Sin embargo, si sucede, Bielorrusia no esperará ni se demorará y utilizará “todo el arsenal”, agregó.

El pasado 17 de junio, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que Moscú ya tiene estacionado en el país vecino un primer lote de armas nucleares tácticas.

Hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el mandatario ruso indicó que las armas solamente serán usadas si el territorio o el estado ruso llegan a estar amenazados.

Minsk es un aliado clave de Moscú en su guerra con Ucrania iniciada desde el febrero de 2022.

