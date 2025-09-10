Cientos de españoles piden que se cumpla el embargo de armas a Israel

Cientos de españoles piden que se cumpla de manera completa el embargo de armas anunciada el lunes por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Diferentes ciudades de España, entre ellas Madrid y Barcelona, fueron escenario de protestas para pedir que se cumpla el embargo de armas a Israel anunciado el lunes por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los indignados enfatizaron en la importancia de que el embargo afecte a todas las importaciones, exportaciones y tránsitos y han pedido que sea retroactivo y aplicable a la contratación pública y privada.

Por otra parte, subrayaron la necesidad de que el Gobierno español sienta una vez más la presión pública y cumpla de manera completa con sus palabras, reiterando que, aunque la medida haya llegado tarde se trata de una victoria del pueblo palestino.

Por otra parte, condenaron el ataque israelí contra un barco de la Flotilla Sumud, señalando que forma parte de la política israelí de reprimir cualquier iniciativa humanitaria realizada en apoyo a los palestinos.

Los presentes en las concentraciones advirtieron que seguirán adelante con estos actos solidarios hasta que se ponga fin a toda la complicidad y relaciones del gobierno de España con Israel, y que todo el pueblo palestino sea libre.

rfm/tmv