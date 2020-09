‘Trump trata de ocultar prioridad de blancos ante negros en EEUU’

El presidente de EE.UU., Donald Trump, intenta ocultar el racismo latente en su país, dice un analista.

Trump ordenó a las agencias del Gobierno estadounidense eliminar las sesiones de formación contra el racismo para los empleados federales, porque, según el mandatario, constituyen “propaganda antiestadounidense”, anunció el viernes la Casa Blanca.

En una entrevista concedida este sábado a HispanTV, el analista internacional Roberto Quesada ha mostrado escepticismo sobre el desarrollo de dichos programas. Aún si hubieran existido, no se pusieron en práctica, ha señalado.

Además, Quesada ve, en la existencia misma de tales formaciones, otra evidencia de que hay racismo y divisiones raciales en el país norteamericano.

“Quien divide prácticamente es Donald Trump, al tratar de ocultar todo como que está bien, que no existe racismo, que no existe prioridad de blancos a negros, que no existen privilegios, que sabemos que sí existen”, ha señalado el experto.

La reciente orden llega en momentos en que Trump busca movilizar a su base de votantes blancos en la lucha por la reelección, en medio de una polémica y de gran tensión en el país en torno al tema del racismo.

De hecho, el país norteamericano es escenario de protestas antirraciales, tras la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd, el pasado 25 de mayo, en la ciudad de Mineápolis, después de estar al menos 10 minutos boca abajo contra el suelo con la rodilla de un agente blanco presionándole el cuello.

Varios países y organizaciones internacionales han mostrado su rechazo al asesinato de Floyd y han exigido a la Casa Blanca que ponga freno al asesinato de afrodescendientes a manos de agentes policiales.

Fuente: HispanTV Noticias

