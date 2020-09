Biden lamenta el desprecio de Trump hacia soldados caídos en guerra

El candidato a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, dice que Trump debe disculparse “humildemente” por hacer comentarios “deplorables” sobre soldados caídos.

La revista The Atlantic reveló el jueves que el presidente de EE UU, Donald Trump, llamó en 2018 “perdedores” y “fracasados” a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y aseguró que no entiende qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero.

El aspirante demócrata a las presidenciales insistió el viernes que el mandatario republicano “no es apto” para la Presidencia porque se burla de los estadounidenses muertos en los campos de batalla, mientras él mismo nunca formó parte de las Fuerzas Armadas.

Aunque Trump rechazó airadamente los comentarios, Biden indicó a los reporteros que “ustedes saben en el corazón” que los comentarios de Trump, si son ciertos, son “deplorables”.

“Si el artículo es cierto y parece que lo es, basado en otras cosas que él ha dicho, es absolutamente condenatorio. Es una vergüenza (…) El presidente debería disculparse humildemente con toda madre y todo padre que ha recibido una Estrella Dorada, con toda familia de Estrella Azul a la que ha denigrado... ¿Quién rayos se piensa él que es?”, denunció el exvicepresidente de EE.UU.

Los comentarios, muchos de los cuales fueron confirmados independientemente por The Associated Press (AP), arrojan nueva luz sobre otros comentarios despectivos públicos de Trump hacia soldados estadounidenses y sus familiares.

En el artículo, funcionarios de Defensa dijeron que Trump hizo sus comentarios al excusarse de una visita al cementerio ubicado a las afueras de París, capital de Francia, durante una reunión luego de su informe diario la mañana del 10 de noviembre de 2018.

Miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto informaron a Trump que la lluvia significaba un viaje riesgoso en helicóptero al cementerio, pero que podrían ir en automóvil. Trump respondió diciendo que no quería visitar el cementerio porque estaba “lleno de perdedores”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de no ser identificado debido a que no estaba autorizado a hablar del tema de manera pública.

En otra conversación durante el viaje, Trump se refirió a los 1800 infantes de Marina que murieron en la batalla de Belleau Wood de la Primera Guerra Mundial como unos “bobos” por perder la vida, de acuerdo con el reporte de The Atlantic.

El funcionario de Defensa también confirmó a la AP los reportes publicados en The Atlantic acerca de que el Día de los Caídos en Guerras de 2017, Trump acompañó a su jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, al Cementerio de Arlington a visitar la tumba del hijo de Kelly, Robert, quien murió en 2010 en Afganistán, y le dijo a Kelly: “No lo entiendo, ¿ellos qué ganaban?”.

