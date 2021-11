Piñera felicita a Boric y Kast por avanzar a la segunda vuelta

El mandatario chileno felicita a los candidatos elegidos en la primera vuelta de presidenciales, subrayando que Chile necesita cambios con libertad y en paz.

“Hoy las chilenas y chilenos hemos tenido unas elecciones limpias, pacíficas y transparentes y hemos honrado una vez más nuestra hermosa tradición democrática”, destacó el domingo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una rueda de prensa realizada en el Palacio de La Moneda, tras una jornada de los comicios presidenciales.

Al asegurar que todos los votos cuentan y todas las voces importan, felicitó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el ultraderechista José Antonio Kast por haber ganado la primera vuelta de tales elecciones.

Asimismo, llamó a ambos candidatos a buscar siempre los caminos de la paz y no de la violencia, de unidad y no de división, así como de la moderación y no de la polarización, señalando que el futuro mandatario del país debe enfrentar enormes desafíos, entre ellos, luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, proteger la seguridad de la nación chilena y crear buenos empleos.

Como Pdte y chileno tengo la convicción q todos queremos lo mejor para nuestro país. Hoy cada voto y cada voz importa y la participación es fundamental.



Los llamo a votar con convicción, sabiendo q vivimos tiempos difíciles, pero con unidad los superaremos y saldremos adelante. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) November 21, 2021

“Sabemos que Chile necesita cambios, pero cambios con libertad, en paz y con justicia”, enfatizó el presidente chileno. Al respecto, hizo hincapié que el próximo jefe de Estado del país y su Gobierno necesitan la colaboración de todo el pueblo para lograr sus objetivos.

Unos 15 millones de personas, entre 19 millones de habitantes, han sido llamados a votar en las elecciones generales, para elegir un nuevo presidente para los próximos cuatro años, así como a 155 diputados y a 27 de los 43 senadores para un periodo de ocho años.

Asimismo, las autoridades chilenas declararon que la jornada se llevó a cabo con una buena participación. Sin embargo, en algunas zonas se cerraron centros electorales pese a la presencia de ciudadanos que estaban esperando a ejercer su derecho al voto.

Según el Servicio Electoral (Servel), la primera vuelta la lidera Kast con 28,15 % (1 560 899 votos), mientras que Boric va logrando 25,32 % (1 404 241 sufragios). La segunda vuelta por la Presidencia de Chile está prevista para el 19 de diciembre.

