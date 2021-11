Kast y Boric pasan a la segunda vuelta de presidenciales en Chile

Chile celebrará el balotaje entre los dos candidatos más votados, el abogado ultraderechista José Antonio Kast y el diputado de izquierda Gabriel Boric.

Los datos ofrecidos por el Servicio Electoral (Servel) de Chile evidencian que la segunda vuelta por la Presidencia de Chile —programada para el 19 de diciembre— se dará entre el candidato del Frente Social Cristiano, el ultraderechista José Antonio Kast, y el izquierdista de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Hasta el momento (lunes 22 de noviembre), con el 99,99 % de votos escrutados, la primera vuelta la lidera Kast con 27,91 % (1 961 122 votos), mientras que Boric, el candidato más joven que se haya presentado a la Presidencia de Chile, ha logrado 25,83 % (1 814 809 sufragios).

Por su parte, Franco Parisi Fernandez, del Partido de la Gente, obtiene el 12,80 % (899 403 sufragios); Sebastián Sichel Ramirez, del partido Chile Podemos Más, logra el 12,79 % (898 510 sufragios); Yasna Provoste Campillay, candidata por la coalición Nuevo Pacto Social, cuenta con el 11,61 % (815 558 votos); Marco Enríquez-Ominami Gumucio, del Partido Progresista, consigue el 7,61 % (534 485 votos) y el profesor Eduardo Artés Brichetti, del partido Unión Patriótica, logra el 1,47 % (103 181 sufragios).

Es la primera vez desde 1990 que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha no pasan a la segunda vuelta. De hecho, ni el izquierdista Boric, ni el ultraderechista Kast forman parte de las coaliciones políticas que se turnaron el poder desde el retorno a la democracia en 1990.

Alrededor de 15 millones de personas, entre 19 millones de habitantes fueron llamados a votar en las elecciones generales, para elegir un nuevo presidente para los próximos cuatro años, así como a 155 diputados y a 27 de los 43 senadores para un periodo de ocho años.

La jornada electoral se llevó a cabo con “buena participación”, pero en medio de denuncias en algunas zonas donde se cerraron centros electorales pese a la presencia de ciudadanos que estaban esperando a ejercer su derecho al voto.

Estas denuncias se dieron aunque las autoridades de Servel insistieron que si los ciudadanos están en fila se les respetaría su derecho.

Presidente Piñera: Chile necesita avanzar

El presidente chileno, Sebastián Piñera, tras reunirse con sus ministros en La Moneda, realizó un punto de prensa para felicitar al candidato del Frente Social Cristiano y de Apruebo Dignidad por avanzar a la segunda vuelta.

Además de poner énfasis en que Chile necesita avanzar. “Necesitamos construir un buen país para todos, donde podamos cumplir nuestros sueños”, agregó para luego pedir “moderación y no polarización” para la segunda vuelta.

“Quiero pedirles desde el fondo del alma que busquen los caminos de la paz y la no violencia, de la unidad y no división (...) de la responsabilidad y no del populismo, de la moderación y no de la polarización”, adujo.

Candidato pinochetista agradece a su militancia

Por su parte, el candidato pinochetista Kast agradeció a su militancia por su apoyo en la jornada electoral, “este es un camino que valió la pena, estamos en representación de millones de chilenos que miran con esperanza el futuro”, sostuvo.

El ultraderechista alegó que su proyecto no busca discriminar y al mismo tiempo dijo que el país necesita “reducir el Estado” y “darle respeto a Carabineros y las Fuerzas Armadas”.

