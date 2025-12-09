Marchas sacuden al gobierno por alza del pan y canasta en Bolivia

A un mes de asumir, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta protestas por retirar el subsidio a la harina, medida que disparó el precio del pan y encendió el malestar social.

Un mes después de asumir el poder, el gobierno aplica medidas polémicas como la eliminación del subsidio a la harina, ocasionando que el precio del pan se dispare de 0.50 a 0.80 centavos de boliviano. Amas de casa, forzadas a cambiar la dieta familiar por el encarecimiento récord del pan, se convierten en la vanguardia de la protesta.

El descontento trascendió, pues obreros y ciudadanos se sumaron a las movilizaciones, con una sola consigna: nivelación justa de precios y el cumplimiento de las promesas de campaña aún incumplidas. Diciembre de 2025 encuentra a un gobierno en la cuerda floja, ya que las primeras medidas económicas de Paz, lejos de generar confianza, han encendido la mecha del malestar social.

Las protestas a un mes de gobierno de Rodrigo Paz, interpelaron sus medidas económicas, en un contexto donde todavía persiste la difícil situación económica y la polarización de los bolivianos.

Sdenka Saavedra, La Paz

rfm/