Basta de impunidad: El mundo repudia asesinato de Shireen por Israel

En su cuenta en Twitter, el enviado de Naciones Unidas para Asia Occidental, Tor Wennesland, ha expresado su “condena enérgica” por el asesinato a sangre fría de la periodista palestina de la cadena catarí Al Jazeera, Shireen Abu Akleh en la ocupada Cisjordania, además de exigir “una investigación inmediata y exhaustiva” para que “los responsables rindan cuentas”. “Los trabajadores de los medios nunca pueden ser atacados”, ha aclarado en su mensaje.

Otros servicios de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también han roto su silencio ante este crimen israelí, declarándose “consternados” por el asesinato de la reportera palestina mientras cubría una incursión militar israelí en el campo de refugiados palestinos en la ocupada ciudad de Yenín.

“Urgimos una investigación independiente y transparente sobre su asesinato. La impunidad debe terminarse”, ha indicado a través de Twitter la oficina que encabeza alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

We are appalled at the killing of journalist #ShireenAbuAkleh while covering an Israeli military operation in Jenin, #Palestine.



Our Office is on the ground verifying the facts.



We urge an independent, transparent investigation into her killing. Impunity must end.