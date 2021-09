Saavedra: Occidente mira hacia otro lado cuando se trata de Israel

El Occidente hace la vista gorda con el régimen de Israel y este actúa como le da la gana con respecto a diferentes temas, afirma un periodista español.

“Desde que se fundó Israel en 1948, ese régimen ha tenido carta blanca para hacer prácticamente todo lo que ha querido en los organismos internacionales. Pues, no le han puesto las mismas medidas que le imponen a otros países de Oriente Medio, Asia, África, entre otros”, ha precisado el periodista Francisco José Saavedra, en una entrevista concedida este lunes a la cadena HispanTV.

A su juicio, el mutismo y la inacción de los países occidentales con respecto a Israel se debe a que, para los occidentales, el régimen de Tel Aviv es como una especie de gendarme en Asia Occidental. “De esto se ha ido aprovechando década tras década y ahora llegamos al punto en el que prácticamente cualquier cosa que haga Israel no se va a tener en cuenta y se va a mirar hacia otro lado”, ha indicado.

Para entender el tema en cuestión, Saavedra pone como ejemplo un partido de fútbol en el que constantemente los jugadores de un partido (en este caso Israel) comenten penaltis y el árbitro nunca pita, pero si lo mismo ocurre con otros equipos que respetan las reglas del juego, el árbitro les pita constantemente, en el caso de Israel ocurre exactamente lo mismo.

Irán denunció este lunes que el régimen de “Israel se ha convertido en eje del terrorismo de Estado y ha creado graves condiciones para todo el mundo”.

En declaraciones ofrecidas durante su rueda de prensa semanal, el portavoz de la Cancillería de Irán, Said Jatibzde, ha criticado que Israel no respete el derecho internacional y cuente con cientos de ojivas nucleares y un programa militar nuclear activo, pero se ha negado sistemáticamente a adherirse al Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, para no tener que sujetarse a sus normas.

Israel nunca ha revelado la cantidad de armas atómicas que posee, pero las estimaciones sobre el tamaño de sus reservas nucleares oscilan entre 80 y 300 ojivas, según un informe publicado en octubre de 2019 por el portal estadounidense The National Interest.

En la actualidad, Israel es el único en la región que no se ha adherido al TNP, piedra angular del desarme nuclear y la no proliferación de las armas nucleares a nivel internacional. Israel seguro del apoyo político y militar de Estados Unidos, tampoco ha sometido sus instalaciones nucleares a las salvaguardias totales de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

