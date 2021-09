Irán: Armas nucleares de Israel amenazan la seguridad del mundo

Irán denuncia que el régimen de “Israel se ha convertido en eje del terrorismo de Estado y ha creado graves condiciones para todo el mundo”.

En declaraciones ofrecidas este lunes durante su rueda de prensa semanal, el portavoz de la Cancillería de Irán, Said Jatibzde, ha criticado que Israel no respete el derecho internacional y cuente con cientos de ojivas nucleares y un programa militar nuclear activo, pero se ha negado sistemáticamente a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), para no tener que sujetarse a sus normas.

“Israel es reconocido como un régimen rebelde en el sistema internacional y no tiene reputación”, ha subrayado, mientras que ha condenado el doble estándar “vergonzoso” del Occidente por no presionar para el desarme y la adhesión del régimen de Tel Aviv, e incluso brindarle toda su ayuda.

Jatibzade ha dejado claro que Irán y sus países aliados e islámicos buscan una región libre de armas nucleares, han perseguido seriamente este plan y lo han discutido en repetidas ocasiones, sin embargo, ha sido boicoteado por Estados Unidos solo por los beneficios que le reportan al régimen israelí. “Este régimen no tiene prerrogativa alguna para hablar de los Estados miembros del TNP”, ha agregado.

Israel nunca ha revelado la cantidad de armas atómicas que posee, pero las estimaciones sobre el tamaño de sus reservas nucleares oscilan entre 80 y 300 ojivas, según un informe publicado en octubre de 2019 por el portal estadounidense The National Interest.

En la actualidad, el régimen de Israel es el único en la región que no se ha adherido al TNP, piedra angular del desarme nuclear y la no proliferación de las armas nucleares a nivel internacional. Israel seguro del apoyo político y militar de Estados Unidos, tampoco ha sometido sus instalaciones nucleares a las salvaguardias totales de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Irán continuará con sus cooperaciones con la AIEA mientras que no estén contaminadas con asuntos políticos

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores también ha abordado la visita de Rafael Grossi, director general de la AIEA a Teherán, capital persa, y ha señalado que las relaciones entre Irán y la Agencia son normales y técnicas.

“Mientras se conserva el aspecto no político y no discriminatorio de la agencia con Irán, la República Islámica mantendrá sus relaciones con el organismo. El viaje de Grossi se realizó para resolver algunos problemas entre las dos partes”, ha aducido. El diplomático ha precisado que Teherán sigue de cerca la reunión de la Junta de Gobernadores de la AIEA.

El presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, advirtió el pasado miércoles de que un enfoque “no constructivo” hacia Irán por parte de esta agencia internacional podría afectar negativamente a las suspendidas conversaciones nucleares de Viena (Austria), que buscan reactivar el acuerdo nuclear de 2015, del que salió unilateralmente Estados Unidos en 2018.

