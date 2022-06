Argentina busca alternativa para excluidos en Cumbre de Américas

El Gobierno argentino rechaza el boicot de EE.UU. a los países progresistas en la IX Cumbre de las Américas y esboza una alternativa para los excluidos.

En la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el 26 de mayo, el mandatario argentino, Alberto Fernández, criticó las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. contra Cuba y Venezuela y dejó claro que busca una alternativa para visibilizar la agenda de la Celac durante la Cumbre de las Américas.

El Gobierno argentino declaró el sábado que el país planea organizar un encuentro de la Celac de manera simultánea con la IX Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California.

De acuerdo a medios locales, citando a fuentes oficiales, en la reunión participarían los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que, hasta el momento, están excluidas del acontecimiento en Estados Unidos.

El evento, ideado en paralelo, ha sido coordinado por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, en los encuentros que mantuvieron recientemente.

Sin embargo, el canciller argentino comunicó en la misma jornada del sábado que no se celebraría una reunión de la Celac en paralelo a la IX Cumbre de las Américas.

El titular argentino recalcó que, si los organizadores de la Cumbre de las Américas persisten en excluir a tales países, no habrá posibilidad de ningún tipo de actividad de la Celac en ese contexto.

Llama la atención esta nota. Consultaron a la Cancillería argentina y la información fue desmentida, pero la publican igual.



Ningún país está organizando una contracumbre en Los Angeles. https://t.co/vYrQoYS9R5 — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) May 29, 2022

El 2 de mayo, EE.UU. informó que no invitaba a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la IX Cumbre de las Américas, debido a que, a su juicio, “no respetan” la democracia. Aunque, tras las protestas, todavía no está claro si habrá o no exclusiones.

La Cumbre de las Américas reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente americano cada tres o cuatro años. La cita de este año pondrá el foco en “Construir un futuro sostenible y equitativo” para el hemisferio.

