Caricom no acude a Cumbre de Américas en apoyo a Estados excluidos

Caricom informa que no asistirá a la Cumbre de Américas en el caso de que Estados Unidos excluya a alguna nación de la cita intercontinental.

Brian A. Nichols, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., anunció el lunes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no se invitarán a la Cumbre de las Américas, a celebrarse el próximo mes de junio en EE.UU., debido a lo que consideró “no respetar” la democracia.

Ante tal situación, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) consideran ausentarse en tal evento si se concreta la exclusión de dichos Estados, tal y como ha dado a conocer este jueves el embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Ronald Sanders.

“La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no”, ha dejado claro el diplomático, en un seminario web, donde varios panelistas analizan la política de EE.UU. hacia el Caribe.

