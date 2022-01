Bin Salman abrió cielo saudí a Israel a cambio de software espía

Arabia Saudí abrió su espacio aéreo a Israel a cambio de que este régimen le otorgue acceso a software espía israelí Pegasus, según un nuevo informe.

El diario estadounidense The New York Times ha revelado en un informe publicado este viernes que el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acordó renovar la licencia de Arabia Saudí para usar el controvertido software Pegasus a cambio de que Riad abra su espacio aéreo a vuelos israelíes.

De acuerdo con el periódico, aunque la venta del software se aprobó en 2017, un año después, un comité de ética, compuesto por un elenco bipartidista de exfuncionarios de política exterior de EE.UU. que asesorarían sobre clientes potenciales de la empresa tecnológica israelí NSO Group, pidió que el acceso de Arabia Saudí llegara a su fin después de los informes de que se había utilizado para rastrear y asesinar al periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en octubre de 2018 en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.

Sin embargo, poco después en 2019 Pegasus volvió a estar en funcionamiento en Arabia Saudí, según el diario.

En este sentido, The New York Time destapó que cuando expiró la licencia de Arabia Saudí, Netanyahu intervino personalmente después de recibir una llamada del príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman.

Bin Salman acordó permitir el uso del espacio aéreo saudí por aviones y vuelos israelíes que se dirigían a Palestina ocupada.

Luego de una llamada entre Bin Salman y Netanyahu, el ministerio israelí de asuntos militares llamó al fabricante de Pegasus, el Grupo NSO, y ordenó que se volviera a encender el sistema del software de espionaje en Arabia Saudí, agregó el periódico.

En julio pasado, The New York Times reveló que Israel autorizó a un grupo de empresas de cibervigilancia a trabajar con Riad a pesar de los reportes recurrentes sobre el abuso del reino árabe de las aplicaciones de software de vigilancia para aplastar la disidencia y atacar a la oposición.

