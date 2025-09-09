“Ataque de Israel a HAMAS en Catar es una alerta para toda Asia Occidental”

En una entrevista con HispanTV, el analista internacional Iñaki Gil De San Vicente afirma que es totalmente cierto lo que el terrorista sionismo ha avisado y amenazado, el parlamento sionista presentó el ataque como un mensaje a toda Asia Occidental. Sus amenazas son claras: bombardear y asesinar sin límites. Israel actúa con sangre, como lo ha hecho en el pasado, sin importar las consecuencias. Sus crímenes imperdonables han dañado a Palestina y podrían extenderse a otros objetivos, como Líbano y Yemen en el siguiente, después de Palestina. La política del régimen refleja una continuidad histórica de violencia y amenazas, mostrando desprecio por la paz y la vida humana en la región.
En este programa especial, los analistas internacionales Iñaki Gil De San Vicente y Juan Alberto Sánchez Marín participan para abordar el ataque de Israel a la delegación de HAMAS en Catar.
