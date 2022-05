Cumbre de Américas, vamos todos o nadie; analiza Héctor Bernardo

El fracaso de Cumbre de las Américas se debe a la exclusión de países progresistas de la región por EE.UU., que presiona a los demás a obedecerlo.

“La Cumbre de las Américas será el fracaso de una cumbre anunciada. Realmente, es una crónica de un fracaso constante que va en un camino en el que EE.UU. ha intentado presionar a los Gobiernos de la región para que vayan sus presidentes a esa cumbre, pero AMLO (el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) ha sido la voz de soberanía de América Latina”, ha señalado este domingo el periodista y el analista Héctor Bernardo, en una entrevista con la cadena HispanTV.

EE.UU. anunció el 2 de mayo la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento que se celebrará en junio en Los Ángeles, California, por supuestamente “no respetar” la democracia, decisión que ha recibido reproches y críticas por parte de numerosos líderes de países de América del Sur y el Caribe.

De hecho, López Obrador fue el primero en amenazar con ausentarse de la cumbre, si cualquier país de la región no es invitado. Lo mismo han dicho el presidente de Bolivia, Luis Arce, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Asimismo, la Comunidad del Caribe (Caricom), que incluye a 15 países regionales como miembros, ha manifestado que no tomará parte en la cita, si EE.UU. no cambia su postura.

