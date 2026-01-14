Delcy Rodríguez anuncia destino de fondos petroleros a la salud

La presidenta encargada de Venezuela anunció que cada dólar de la industria petrolera y gasífera se destinará a satisfacer las necesidades sanitarias del pueblo venezolano.

“Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinado a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano”, declaró el martes Delcy Rodríguez en vivo por la cadena de televisión estatal VTV.

Rodríguez detalló que está trabajando en un “plan especial por la salud y la vida” para el año 2026, cuyo enfoque principal será la equipación de al menos 75 centros de salud, utilizando los fondos provenientes de la industria petrolera.

La funcionaria subrayó esta iniciativa como un “compromiso” y expresó su voluntad de fomentar un acuerdo de colaboración entre los sectores público y privado.

En su intervención, la vicepresidenta solicitó a su equipo iniciar negociaciones con clínicas privadas que cuenten con “capacidad ociosa” para abordar la creciente deuda quirúrgica en el país. Este esfuerzo busca fortalecer la colaboración entre ambos sectores para resolver de manera conjunta las necesidades sanitarias de la población.

“El sector público y el sector privado deben trabajar unidos en cohesión para atender las necesidades quirúrgicas de nuestro pueblo”, enfatizó Rodríguez, quien también confirmó que Caracas ya está brindando apoyo a 75 centros de salud, los cuales serán reforzados y equipados gracias a los ingresos derivados de la industria petrolera.

El anuncio llega en un momento crítico para Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, acusados de narcoterrorismo. El mismo día, comandos estadounidenses bombardearon Caracas y varias áreas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando un saldo de al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos, según informó el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

mep/hnb