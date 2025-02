Venezuela denuncia “obsesión enfermiza” de EEUU con Cuba

Venezuela se solidarizó con Cuba, ante la decisión de Estados Unidos de vetar transacciones con compañías de la isla en el marco de la llamada “Lista Restringida”.

A través de una publicación divulgada este sábado a través de su cuenta de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, denunció que “reinstaurar la llamada Lista Restringida es un acto de venganza inútil contra un pueblo que ha demostrado, una y otra vez, que no se doblega ante el chantaje ni la presión”.

El ministro de Asuntos Exteriores venezolano hizo notar en su mensaje que Estados Unidos lo ha intentado todo contra la nación cubana durante más de seis décadas, incluidos bloqueos, sanciones, agresiones, sabotajes e incluso terrorismo, sin embargo, “Cuba sigue en pie, resistiendo y venciendo”, afirmó.

Gil destacó que Cuba es “un país soberano que, a pesar de todas las adversidades impuestas, ha sabido erigirse como referencia mundial de la dignidad, capaz de enviar médicos en vez de soldados y que demuestra que la soberanía no se negocia”.

El jefe de la diplomacia venezolana calificó de “obsesión enfermiza” la medida estadounidense y puso de relieve que “este odio no es solo contra Cuba (...) Si arrecian las agresiones, los pueblos de América no se quedarán de brazos cruzados. La solidaridad con Cuba no es una opción, es un compromiso inquebrantable”, remarcó.

¿Qué es la Lista Restringida?

Es un mecanismo que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con compañías de la isla. Esta vez, se ha incluido a Orbit, una empresa de procesamiento de remesas, lo que restringe el acceso a divisas extranjeras.

El viernes, en un comunicado titulado ‘Restablecimiento de una política dura Estados Unidos-Cuba’, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no solo devolvió a esa lista a las entidades ya sancionadas, sino que añadió a otra, un canal para el envío de remesas hacia la nación caribeña.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta en X manifestó su rechazo del anuncio estadounidense que alega apoyar al pueblo cubano. “Al igual que las medidas del 20 enero, no existe apoyo al nuevo atropello gratuito al pueblo de Cuba”, escribió el canciller y advirtió de que “endurecer medidas criminales contra el pueblo cubano provocará mayores carencias, separación y aumento de la emigración”.

La economía de Cuba sufre de manera permanente el impacto del bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la Isla, una política que data de más de seis décadas en su aplicación. El pasado año, por ejemplo, los daños por el bloqueo de EE.UU. aumentaron en $ 189,8 millones, según el informe presentados por La Habana a Naciones Unidas.

