Maduro, dispuesto a someter su cargo a un referéndum en 2022

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se manifiesta dispuesto a someter su cargo a un referéndum en 2022, para que los venezolanos decidan sobre su mandato.

“En el año 2022, el 10 de enero se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a las calles y pedir las firmas al pueblo, y si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referendo revocatorio, iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales”, señaló el miércoles el mandatario venezolano en un acto para conmemorar el 199.º aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano.

Maduro dijo que la ciudadanía decidirá el destino de su mandato, no “un puñado de golpistas” o el Gobierno de EE.UU. “En Venezuela quien decide, quien pone y quien quita es el soberano pueblo a través del voto, no hay Donald Trump, no hay Joe Biden”, dijo refiriéndose al presidente estadounidense y el aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU., respectivamente.

De este modo, volvió a denunciar la actitud injerencista de EE.UU. respecto a Venezuela y los complots urdidos por la oposición venezolana, en colaboración con Washington, para generar un golpe de Estado en el país con el objetivo de poner fin a la Presidencia de Maduro.

El jefe de Estado venezolano subrayó que en su país existe “la democracia, pluralidad e instituciones democráticas legalmente constituidas”.

En este mismo sentido, resaltó que el país bolivariano tiene previsto celebrar en 2020 las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) y, en 2021, los comicios para la renovación de los gobernadores y alcaldes.

En mayo de 2018, Maduro fue reelegido presidente de Venezuela para continuar al frente del país sudamericano hasta 2025.

Ignorando el voto popular que garantizó la legitimidad del mandato de Maduro, la oposición, liderada por Juan Guaidó, y EE.UU., el principal patrocinador de la agenda golpista en Venezuela, se negaron a reconocer al presidente chavista y hasta el momento han seguido con sus conspiraciones contra el mandatario para derrocarlo.

Esto, pese a que muchos observadores internacionales de diferentes países del mundo que se desplazaron a Venezuela para monitorizar la transparencia del proceso electoral, confirmaron la legitimidad del mismo.

tqi/anz/mjs