Putin: Rusia seguirá siendo barrera indestructible contra nazismo

Putin celebra el 80.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis, y dice que Rusia seguirá siendo una “barrera indestructible contra el nazismo”.

“Rusia ha sido y seguirá siendo una barrera indestructible contra el nazismo y la rusofobia […], y luchará contra las tropelías cometidas por los defensores de estas ideas agresivas y destructivas. La verdad y la justicia están de nuestro lado”, ha destacado este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin, en un discurso con motivo de esta gran fiesta nacional en la Plaza Roja de Moscú.

Al revisar un gran desfile de más de 183 unidades militares del Ejército, el jefe de Estado ruso ha rendido tributo a “la generación que aplastó al nazismo y conquistó la libertad para toda la humanidad a costa de millones de vidas” durante la Segunda Guerra Mundial.

“Nuestros padres, abuelos y bisabuelos salvaron la patria y nos legaron la defensa de la patria, estar unidos y defender con firmeza nuestros intereses nacionales, nuestra historia milenaria, nuestra cultura y nuestros valores tradicionales”, ha agregado.

Ha elogiado además la valentía del Ejército ruso y los héroes de la actual guerra contra los nazis en Ucrania y señalado que “todo el país, la sociedad y el pueblo apoyan a los participantes en esta operación militar especial”. “Estamos orgullosos de su valor y determinación, de la fortaleza que siempre nos ha traído solo la victoria”, afirma Putin.

🇷🇺 Desfile aéreo tiñe el cielo de Moscú con los colores de la bandera rusa#Victoria80



Todos los detalles aquí 👇https://t.co/EdZtFQQxIWpic.twitter.com/IfboUFUBbp — RT en Español (@ActualidadRT) May 9, 2025

El mandatario ha aseverado que Rusia “recuerda las lecciones de la Segunda Guerra Mundial [1939-1945] y nunca aceptará la distorsión de sus acontecimientos”. Ha aplaudido a las naciones de la antigua Unión Soviética que destruyeron con coraje “los planes nazis de apoderarse” de sus patrias.

Rusia saca músculo con el gran desfile militar

La ceremonia ha comenzado con un gran desfile de columnas de infantería, sobrevuelo de aviones de combate, vehículos blindados, tanques T-34, unidades de artillería autopropulsadas SU-100, sistemas de defensa aérea, lanzadores del sistema de misiles balísticos, flota de aviones no tripulados, entre otros equipos militares de última generación, que ha demostrado parte del poder del país euroasiático.

Este 9 de mayo, la Plaza Roja de Moscú acoge el tradicional gran desfile militar con motivo del 80.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

Asimismo, al tradicional desfile por la victoria en la Gran Guerra Patria, también han asistido efectivos rusos que participan en la operación militar especial en ucrania, quienes han sido condecorados por su coraje y valentía en el campo de batalla.

También destacamentos militares de 13 países participen en el desfile. En concreto, se presentn unidades de China, Azerbaiyán, Vietnam, Bielorrusia, Egipto, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Myanmar, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Al gran evento nacional, han asistido también líderes de más de 20 Estados, como los presidentes de China, Xi Jinping; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Serbia, Aleksandar Vucic; y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, entre otros.

Esto pese a las amenazas de Ucrania de no garantizar la seguridad del evento. En este sentido, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, amenazó a todas las personas que decidan reunirse en la Plaza Roja el 9 de mayo. “Para todos los países que han viajado o viajan para el 9 de mayo, nuestra postura es muy sencilla: no podemos hacernos responsables de lo que ocurra en el territorio de la Federación Rusa. Ellos les proporcionan seguridad y, por tanto, no les daremos ninguna garantía”, avisó descaradamente.

Rusia reprocha “amenaza terrorista” de Ucrania

Rusia, a su vez, no tardó en reaccionar la retórica incendiaria de Kiev, considerándola una “clásica amenaza terrorista a escala internacional”. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló que las afirmaciones de Zelenski “demuestran una vez más la naturaleza neonazi del régimen de Kiev”, que “se ha convertido en una célula terrorista”, denunció.

Muchos países han felicitado a Rusia por el 80.º aniversario de la victoria sobre la Alemania Nazi. En Nicaragua, se conmemoró el evento histórico el jueves por la noche en la Plaza de la Revolución de Managua, que se iluminó de rojo.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Nicaragua rindió homenaje a los soldados del Ejército Rojo y al pueblo soviético, cuyo sacrificio fue decisivo en la derrota del régimen de la Alemania Nazi.

ftm/hnb