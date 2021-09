Rusia desmiente implicación en el proceso independentista catalán

Rusia vuelve a repudiar de forma categórica su supuesta implicación en el proceso independentista de la región de Cataluña respecto a España, tachándolo de farsa.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha rechazado este martes, durante una rueda de prensa, que Rusia haya estado involucrado de alguna manera en el proceso independentista que se fraguó en Cataluña durante el año 2017.

En este sentido, el vocero ha asegurado desconocer los contactos que mantuvo Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con funcionarios rusos en Moscú, la capital rusa.

“Esto nosotros lo rechazamos categóricamente. Eso no es más que una mentira. Son simples infundios”, ha señalado el titular del país euroasiático, en referencia a un informe difundido en días recientes por el diario estadounidense The New York Times (NYT) sobre una supuesta alineación rusa a favor del movimiento independentista de la región catalana.

La publicación, basándose en un informe elaborado por varias agencias de inteligencia europea, sostiene que Alay se reunió con unos funcionarios rusos con el fin de asegurarse de que se podría contar con la asistencia del país euroasiático para lograr su independencia respecto al resto de España.

Peskov ha subrayado que no saben cuán veraces son tales publicaciones que hablan de cierto involucramiento de la parte rusa en los acontecimientos que sucedieron en esta región autónoma española, situada en el noreste del país europeo.

No es la primera vez que a Moscú se le acusa de estar vinculado con el proceso secesionista en Cataluña. De hecho, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, ya había deplorado, con anterioridad, el “interés enfermizo” de determinados medios españoles y portales digitales de querer involucrar a Rusia en este asunto.

¿Qué es el proceso de independentista en Cataluña?

El tema de la independencia de Cataluña de España ha suscitado una gran polémica desde el plebiscito de octubre de 2017 y la posterior declaración de la independencia por el Gobierno regional, presidido entonces por Puigdemont, y, en consecuencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por Madrid.

En enero de 2018, un grupo de congresistas demócratas de EE.UU., en un informe, alegó que Rusia había llevado a cabo una ‘significativa’ campaña de desinformación en apoyo del independentismo catalán, con el objetivo de ‘debilitar’ a España y, de paso, a la Unión Europea (UE).

Esto mientras el servicio de Inteligencia de España ya había descartado en noviembre de 2017 cualquier ciberataque del Gobierno ruso durante el desafío independentista catalán.

