Irán y China, firmes en cimentar nexos aparte de cualquier suceso

Irán elogia el papel constructivo de China en la estabilidad y la paz en Asia Occidental, y expresa su decisión de cimentar nexos con el gigante asiático.

Durante una reunión mantenida la noche del lunes con su par chino, Miao Deyu, en Teherán (capital persa), el vicecanciller iraní para Asuntos Políticos, Mayid Tajt Ravanchi, destacó el acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre los dos países y determinación de los líderes de Irán y China de desarrollar integralmente las relaciones bilaterales.

El titular iraní enfatizó la disposición de Teherán a profundizar los vínculos en áreas de interés e implementar el plan de cooperación integral de 25 años, firmado el 27 de marzo de 2021 entre ambas partes.

El viceministro de Exteriores chino, por su parte, resaltó la determinación de Teherán y Pekín de desarrollar relaciones independientemente de los acontecimientos internacionales y regionales, y anunció que China está lista para desempeñar su papel constructivo en el fortalecimiento de la cooperación integral entre Irán y Arabia Saudí para la paz y la estabilidad regionales en un formato bilateral y trilateral.

Durante la reunión, las dos partes abordaron e intercambiaron puntos de vista sobre los temas de interés bilaterales y multilaterales, incluido el estado actual del expediente nuclear iraní, el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2026 y la expansión del multilateralismo a través del mantenimiento de estrechos vínculos en organizaciones internacionales y regionales, incluidas Shanghái y BRICS.

Miao Deyu ha viajado a Teherán para participar en la tercera ronda de la reunión trilateral Irán-China-Arabia Saudí.

Irán y China mantienen cooperaciones en distintos ámbitos, como el económico, el comercial y el energético, en el marco del derecho internacional y en función del respeto y los intereses mutuos. Ambos aliados han desafiado siempre las sanciones estadounidenses, impulsando sus cooperaciones económicas.

En 2021, el país persa y el gigante asiático firmaron el acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que contempla un compromiso de cooperación durante 25 años, con la posibilidad de una inversión china en Irán de hasta 400 mil millones de dólares.

En dicho marco, se ha hecho hincapié en la inversión china en diversos sectores de la economía iraní, incluidos el petróleo, el gas, la petroquímica, las infraestructuras y la agricultura, así como en la colaboración en los ámbitos de la tecnología y las comunicaciones

msm/ncl/tqi