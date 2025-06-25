Representación de Irán en la ONU: La lógica de guerra ha fracasado

La Misión Permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York ha afirmado este miércoles que la estrategia de la guerra ha fracasado.

“La lógica de la amenaza, la intimidación y el uso de la fuerza militar para obligar a Irán a abandonar su programa nuclear pacífico se ha vuelto aún más inútil tras el reciente fracaso de los belicistas”, ha subrayado la Misión Permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas en un mensaje publicado en la red social X.

Asimismo, al poner de relieve que “la lógica de la guerra ha fracasado”, la representación iraní ante la ONU ha llamado a regresar “al camino de la diplomacia”.

Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, atacó la madrugada del domingo las instalaciones nucleares de Irán en un acto agresivo e ilegal.

Tras la brutal acción de Estados Unidos al atacar las instalaciones nucleares de Irán en Fordo, Natanz e Isfahán, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) emitió un comunicado en el que enfatizó que el camino del desarrollo de la industria nuclear iraní no se detendrá.

Las Fuerzas Armadas iraníes dispararon misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Catar el lunes por la noche, después de que Estados Unidos atacara tres instalaciones nucleares iraníes el domingo, convirtiéndose en parte directa de la guerra de agresión que el régimen israelí inició contra Irán el 13 de junio.

En un discurso ofrecido el martes en la última sesión ordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) sobre la Resolución 2231 y el acuerdo nuclear de 2015, el embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Said Iravani, mientras protestó por la presencia del representante del régimen israelí en dicha reunión, destacó que la solución a la crisis no es la presión y las amenazas, sino el retorno a la senda del diálogo y el respeto a las obligaciones internacionales.

