Irán rechaza cualquier disparo de misiles a Israel después de la tregua

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán rechaza cualquier disparo de misiles desde el territorio iraní hacia los territorios ocupados tras la implementación de la tregua.

En un breve comunicado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado este martes informes de medios israelíes sobre la supuesta violación del alto el fuego por parte de la República Islámica con el disparo de misiles desde el país persa hacia la Palestina ocupada.

La agencia iraní de noticias Tasnim ha calificado esta acusación de una “operación psicológica” librada por el régimen para destruir la unidad y convergencia social en Irán, alegando que existe una brecha entre la diplomacia y el campo en el país persa.

El informe advierte que el régimen sionista al no alcanzar sus objetivos determinados en la ofensiva a Irán, ha vuelto a librar una batalla social para destruir la unidad del pueblo iraní.

El alto el fuego entre Irán y el régimen israelí ha entrado en vigor en la mañana de este martes tras 11 días de fuertes enfrentamientos.

ftm/tqi/rba