Irán a EEUU: Eliminen todas los embargos o los diálogos fracasarán

Irán pone énfasis en que las negociaciones en Viena no tendrán resultado alguno si no se levantan las sanciones impuestas contra Teherán.

El vicecanciller de Irán para Asuntos Políticos, Ali Baqeri Kani, ha puesto énfasis en que cualquier progreso en los diálogos que se celebran en Viena (capital austriaca) deben resultar en la eliminación de las sanciones contra el país persa y garantizar que un futuro Gobierno de EE.UU. no volverá a incumplir el acuerdo nuclear —de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)— tal como lo hizo la Administración de Donald Trump.

“La eliminación de todas las sanciones relacionadas con el PIAC, como las sanciones impuestas en el marco de la campaña de ‘máxima presión’, es la condición necesaria para el éxito de las negociaciones”, ha dicho en una entrevista concedida al diario británico The Indipendent publicada este jueves.

Además, ha denunciado que el Gobierno estadounidense, presidido por Joe Biden, está repitiendo los errores de su predecesor y continúa la “fallida política de máxima presión” contra Teherán.

“Exigir garantías a la otra parte para no salir del convenio, no imponer y aplicar nuevas sanciones, y no restablecer y volver a aplicar las sanciones anteriores tiene como objetivo neutralizar la posibilidad de que el caos político en EE.UU. pueda tener un impacto en su comportamiento internacional”, ha subrayado.

Biden debe abandonar políticas inhumanas de Trump

En otra parte de la entrevista, Baqeri Kani ha considerado imprescindible que Biden elimine los embargos para alejarse del “desconcierto político” y las políticas “inhumanas” de la administración de Trump.

De hecho, tanto el fracaso de las negociaciones en Viena como las acciones del Gobierno de Biden en su política exterior, como la salida de Afganistán, han dañado la credibilidad de Washington en la región de Asia Occidental, y han contribuido al fortalecimiento de las relaciones de Irán con los países de la zona, ha agregado.

Además, ha proseguido, los europeos también deben compensar su incumplimiento del tratado nuclear mediante la implementación de pasos prácticos para eliminar los embargos.

“Medimos las posturas de otros países considerando nuestros propios intereses, y su contacto e interacción con EE.UU. no es un tema de discusión para nosotros. Un país que tiene un asiento en una mesa de negociaciones debe poder aplicar políticas independientes, de lo contrario, ¿por qué debería estar en la mesa?”, ha puntualizado.

ftn/mkh