Guantánamo y mucho peor: Expreso palestino relata infierno que vivió

Un exprisionero palestino cuenta la “tortura física y psicológica” que sufrió en una cárcel israelí, donde estuvo “atado desnudo” y sin comida durante tres días.

En una entrevista emitida el martes por el canal ruso de televisión Russia Today (RT), Abdul-Jaliq Burnat, un palestino de 21 años reveló detalles sobre el período que fue secuestrado por las fuerzas israelíes durante la colosal escalada de tensión del pasado mes de mayo en Gaza. Burnat fue encarcelado en el famoso centro de detención de Moskobiya del régimen ocupante.

“Durante tres días seguidos, me detuvieron en una celda diminuta y maloliente, hacía mucho frío allí y no había luz, me quitaron la ropa y me ataron desnudo. No me dieron comida y ni siquiera podía usar el baño”, pormenorizó.

El joven palestino detalló que durante los dos meses que estuvo detenido, no tenía permiso de hablar con nadie, excepto con los interrogadores de la agencia de espionaje israelí, conocido como el Mossad. “Simplemente, me dejaban en posiciones de estrés mientras me congelaban, luego regresaban para golpearme o hacerme más preguntas […] La comida que nos daban era comida de animales, ni siquiera comida para humanos”, agregó.

El expreso palestino y su hermano fueron llevados a la cárcel israelí en medio del conflicto de 11 días y cuando la asediada Franja de Gaza estaba siendo bombardeada por el régimen de ocupación.

Conforme a Burnat, los interrogadores israelíes le hablaban constantemente sobre esto y le actualizaban la información sobre el desarrollo de sus atrocidades en Gaza mientras se reían en su cara diciéndole que “no les importaba” el número de los asesinados. “Podemos matar a cualquier persona en Gaza. Esto no nos importa para nada. Nadie se preocupa por ustedes, sucios árabes”, dijo Burnat citando a uno de los oficiales israelíes.

