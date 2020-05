Embajadores europeos advierten a Israel por anexión de Cisjordania

Los embajadores de 11 países europeos advierten a Israel sobre “graves consecuencias” que constituirá la anexión de la ocupada Cisjordania.

Enviados del Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Italia, España, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia, así como, en particular, la Unión Europea (UE) presentaron su objeción formal a los planes de Israel para anexionar partes de la ocupada Cisjordania, según informó el viernes The Times of Israel.

La protesta de los enviados europeos se produjo el jueves durante una videoconferencia con la diputada del ministerio de asuntos exteriores israelí para Europa, Anna Azari.

“Tales medidas unilaterales perjudicarán los esfuerzos para renovar el proceso de paz y tendrán graves consecuencias para la estabilidad regional y para la posición de Israel en la arena internacional”, dijeron los diplomáticos europeos.

Los embajadores del continente verde expresaron su preocupación por tales intentos del régimen de ocupación de Tel Aviv y enfatizaron que “la anexión de cualquier parte de Cisjordania constituye una clara violación del derecho internacional”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exrival en las elecciones Benny Gantz, sellaron el pasado abril un pacto para acabar con el largo bloqueo político en Israel, y acordaron, entre otros asuntos, proceder a la anexión de extensas partes de la ocupada Cisjordania a partir de julio próximo, una gestión que fue rechazada tanto por los palestinos como por la comunidad internacional.

Las autoridades palestinas han puesto de relieve que el pueblo palestino no va a quedarse de brazos cruzados ante los crímenes de Israel y plantará cara a los planes del nuevo ejecutivo de coalición israelí.

La Liga Árabe (LA) denunció el jueves que el controvertido plan de Israel constituiría un “nuevo crimen de guerra” contra los palestinos, que se suma a otros crímenes de este régimen y sus flagrantes violaciones del derecho internacional y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

