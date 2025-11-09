Nicaragua rinde homenaje a Carlos Fonseca Amador a 49 años de su fallecimiento

Nicaragua conmemoró los 49 años de la caída en combate de Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN y padre de la Revolución Sandinista.

El copresidente Daniel Ortega en el acto por los 46 años del Ministerio del Interior, donde se recordó el 49 aniversario del paso a otro plano de vida del fundador del FSLN Carlos Fonseca Amador, resaltó el papel imprescindible, basado en la unidad y solidaridad, que hizo este héroe para liberar a todo un pueblo del yugo imperial.

Diputados de la Asamblea Nacional, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Corte Suprema de Justicia y otras instituciones y órganos del Estado también rindieron homenaje al que también fue fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y escribió su programa histórico.

El comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la Revolución Sandinista, cayó en combate contra la genocida guardia Somocista un 8 de noviembre de 1976 en las montañas de Zinica. A 49 años de su partida Nicaragua entera le grita presente.

Carlos Daniel Jarquín, Managua

frr/tmv