Exministra británica revela: Johnson me botó por ser una musulmana

La exministra de Transporte del Reino Unido, Nusrat Ghani, acusa al Gobierno de Boris Johnson, por despedirle de su puesto, en parte, por ser una mujer musulmana.

Ghani contó que uno de los responsables de coordinar a los diputados de Partido Conservador, conocidos como látigos, le dijo después, que su despedida se debió a que su “musulmanidad” había sido planteada como un problema y que sus colegas se sentían incómodos con trabajar con una musulmana.

“Me dijeron que [...] la ‘musulmanidad’ se planteó como un ‘problema’, que mi estatus de ‘mujer musulmana’ ministra incomodaba a mis colegas y que había preocupaciones ‘de que yo no era leal al partido porque no hice lo suficiente para defenderlo de las acusaciones de islamofobia’”, afirmó en una entrevista concedida a The Sunday Times, publicada el sábado.

Ghani fue despedida como ministra de Transporte en febrero de 2020 como parte de una reorganización del minigabinete. La exministra denunció que recibió lo ocurrido como un puñetazo en el estómago.

ftn/mrg